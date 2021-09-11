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أحمد سعد يوجه رساله لزوجته.. تعرف عليها

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
منار اشرف داود
نشر الفنان أحمد سعد صورة تجمعه بزوجته أثناء حفل الدير جيست، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقعتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "سعد" على الصورة قائلا "وش السعد"، لتكريمه في المهرجان بأفضل تتر مسلسل الأختيار.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.

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