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خبير عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: خطوة نحو الجمهورية الجديدة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم للمرة الأولى في التاريخ المصري، حيث إنه حدث غير مسبوق، موضحا أنه مفعم بالمثل الإنسانية والقيم والأخلاقيات وتعزيز الحقوق والحريات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث اليوم هو خطوة نحو الجمهورية الجديدة التي نعيش فصولها، مشيرًا إلى أن ما شاهدناه يجعلنا جميعا فخورون.

وأوضح أن القيادة السياسية داعمة لكافة الملفات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعا: "مصر لم تكن تملك من قبل القدرة الكبيرة على التعامل مع كل الملفات".

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تحمل طموحات المصريين في العيش بمفردات العصر وبالشكل الذي يجعلنا فخورون بمصريتنا ووطنيتنا.

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