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بلاغ ضد طبيب السجود للكلب بتهمة ازدراء الأديان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:12 م
مـروة هيـكل

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا للتحقيق في جريمة ازدراء الأديان ضد الطبيب الذي اجبر الممرض للسجود للكلب.

وقال صبري: ظهر الطبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

ورفض الممرض طلب الطبيب، مفضلًا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، وظل يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

وقد استاء المجتمع كله من هذا الطبيب حيث ان مسلكه مع الممرض يشكل اركان جريمة ازدراء الاديان المعاقب عليه بالمادتين 98 و160 من قانون العقوبات.

والتمس صبري في ختام بلاغه اصدار الامر بمنع الطبيب المذكور من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وفي حال ثبوتها احالتة للمحاكمة الجنائية بالمواد سالفة الذكر وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

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