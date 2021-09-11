جريزمان يزين قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة إسبانيول

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول غدًا في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





قائمة أتلتيكو مدريد شهدت تواجد أنطوان جريزمان العائد لصفوف فريقه قادمًَا من برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي.





وضمت القائمة كلًا من :-





حراسة المرمى : ليكومت - أوبلاك





الدفاع : خيمينيز - لودي - سافيتش - فيليبي - هيرموسو - تريبيير - فارسليكو





الوسط : كوندوبيا - دي بول - كوكي - ليمار - لورينتي - هيريرا - كاراسكو





الهجوم : جواو فيليكس - جريزمان - لويس سواريز - كوريا - ماتيوس كونها.



