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مصرع شخصين وأصيب تسعة آخرون في اجتياح عاصفة بجزيرة بانتلريا جنوب إيطاليا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
وكالات
 ذكرت السلطات الإيطالية، ووسائل إعلام محلية، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب تسعة آخرون، بعد اجتياح عاصفة جزيرة بانتلريا الإيطالية فى البحر المتوسط، مطيحة بسيارات ومكتسحة طرقاً ساحلية، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وأودت العاصفة بحياة رجل إطفاء لم يكن فى الخدمة، ومسن يبلغ من العمر 86 عاماً، كانا مسافرين بالسيارة مساء الجمعة فى الجزيرة السياحية الواقعة جنوبى صقلية.

 

وأظهر مقطع مصور من إدارة الحماية المدنية، صوراً لعدة سيارات مقلوبة، ومبنى اصطدمت به سيارة أطاحت بها الرياح.

 

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن مجموع من أصيبوا بجروح بلغوا تسعة أشخاص، كان من بين القتيلين رجل إطفاء لكنه كان خارج نوبة العمل.

 

تقع بانتيليريا وهى جزيرة صغيرة بين جزيرة صقلية وبين شواطئ تونس، ويعيش عليها بضعة آلاف نسمة.

 

وكانت هيئة الحماية المدنية قد أصدرت تحذيرا من هبوب عاصفة فى جنوب إيطاليا يوم غد السبت وحذرت من رياح عاتية وهطول أمطار.

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عاصفة تضرب جزيرة بانتلريا عاصفة جزيرة بانتلريا

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