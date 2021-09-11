تسجيل 52 إصابة جديدة ووفاة 8 بكورونا في اليمن

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم السبت، أن أعداد الإصابات بالفيروس سجلت ارتفاعاً نسبياً خلال موجة ثالثة من تفشي الفيروس.





وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان، إنه تم تسجيل 52 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و8 وفيات، ست منها في مدينة عدن، بؤرة تفشي الوباء الرئيسية الثانية بعد محافظة حضرموت النفطية.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8358 إصابة توفي منها 1569 حالة بينما تعافى 5209.





ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.





وتواصل السلطات الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عدم الكشف عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل عام 2020.





وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات ونصف السنة في تقويض النظام الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.