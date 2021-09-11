الالومنيوم يتغلب على كهرباء اسماعيلية في سادس ودياته

نجح فريق نادي الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز على فريق نادي كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات دوري القسم الثاني.





أحرز هدفى الالومنيوم ابراهيم سعيد، وأبو بكر محمد، بينما أحرز هدف كهرباء الاسماعيلية اللاعب حازم شعيب.





وتعد مباراة اليوم هي سادس المباريات التي خاضها فريق نادي الالومنيوم في معسكر الفريق المقام حاليا بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية