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خالد عكاشة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حصاد لمجهود سنوات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد يوما تاريخيا.

وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق الإنسان بقوة، معتبرا أن اطلاق الاستراتيجية يعد بمثابة يوم الحصاد لهذا الدعم والمجهود الذي بذل في هذا الملف على مدار السنوات الماضية.

وأضاف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر أنجزت أهم خطواتها في مفهوم القوة الشاملة للدولة، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى نتاج جهد أجهزة الدولة المختلفة.

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