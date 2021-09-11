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محافظ أسوان يحيل رئيس حي أسبق للنيابة العامة لابتزاز مواطنة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إحالة ماجاء ببعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشر بعض الأشخاص بوستات تتضمن توجيه إتهامات لرئيس حي جنوب مدينة أسوان الأسبق بالأبتزاز لإحدى المواطنات وشركائها لتقنين وضع اليد على قطعة أرض ملك الدولة، والقيام ببيعها للغير مقابل رشوة، بالأضافة إلى قيام بعض الموظفين من أدارات الأملاك والمساحة بالتواطؤ معه،


وأكد محافظ أسوان بأن مانشر على الفيس بوك هو بمثابة بلاغ واتهام يستوجب أحالته للنيابة العامة للتحقيق مع جميع الأطراف والوصول إلى عين الحقيقة وبالتالي محاسبة كل من حاول استغلال موقعه الوظيفي في تحقيق أي مكاسب غير مشروعة ومخالفة للقانون،


مشددًا على أنه بالرغم من أستبعاد رئيس حي جنوب الأسبق من موقعه فور توليه مسئولية المحافظة إلا أنه لن يسمح بأي شروع أو حدوث فساد مالي أو أداري سواء كان من الموظف أوالمواطن من أجل القضاء على جميع بؤر الفساد وتحسين مستوى الأداء في الوحدات المحلية والهيئات الحكومية.

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