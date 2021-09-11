عاجل من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يوم الاثنين على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.



وذكرت الهيئة في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حالة الطقس المتوقعة بداية من الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م وحتى الجمعة 17 من الشهر ذاته.



وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، فيما يعتدل الطقس ليلًا على كافة الأنحاء.



ونوهت إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.