صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

انتظم مصطفى البدري لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف فيوتشر إف سي في المران الجماعي للفريق اليوم السبت والذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.





وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده رسميًا مع مصطفى البدري قادمًا من الإنتاج الحربي، حيث قرر مسؤولو النادي الأحمر إعارة اللاعب لمدة موسمين.





وشارك اللاعب في المران الجماعي للفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تحت قيادة علي ماهر المدير الفني للفريق.





وخاض فيوتشر المران الأول له اليوم السبت تحت قيادة علي ماهر الذي تولى القيادة الفنية للفريق بعد رحيله عن تدريب المصري.





الجدير بالذكر أن فيوتشر أبرم عددًا من الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي الجاري حيث تعاقد مع محمد فاروق من بيراميدز وأحمد عاطف من وداي دجلة ومصطفى البدري من الأهلي ومحمود رزق من الاتحاد السكندري وغنام محمد من الإنتاج الحربي.



