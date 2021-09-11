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بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، بمعهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان.

وجاءت الإمتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،حرصا على سلامة الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعهد والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، فى ظل مواجة فيروس كورونا المستجد ياتى ذلك فى إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

كما قام الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية للاطمئنان، على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 بالمعهد فى جو من الهدوء والراحة.



وأوضح أن ستستمر اعمال الامتحانات حتى يوم 2392021 وسيحضرها اكثر من 570 طالب منهم 281 طالب (دبلومة) وعدد 243 طالب (ماجستير) وعدد 47 طالب (دكتوراة)، فى مختلف التخصصات العلمية لاقسام الموارد الطبيعية واللغات الافريقية والانثربولوجيا والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا.



وأشار أن الدراسة كانت في اقسام المعهد المختلفة على نظام التعليمي الهجين، الذي أقره المجلس الاعلى للجامعات، وهو نظام يمزج ما بين حضور المحاضرات، وجهًا لوجه داخل المدرج مع القائمين بالتدريس، وعملية التلقى الإكترونى وذلك من خلال المنصة الرقمية الخاصة بجامعة أسوان للتفاعل مع القائمين.



مشيرا ان التدريس على تلك المنصة وذلك من خلال الاستعانة، ببعض البرامج الحديثة، التى تسهم فى إكساب الطلاب مهارات التعلم الإلكترونى والتعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ جميع المقترحات والخطط التى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والنهوض بالمجال البحثى والأكاديمى وخدمة المجتمع والبيئة.

وقدم عميد المعهد الشكر لوكيل المعهد للدراسات العليا ولادارة الدراسات العليا واعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك السادة الموظفين والعاملين، على تقديم الدعم التعليمى والفنى والإدارى وتوفير كافة المحاضرات والبيانات والمعلومات للطلاب والتى أسهمت فى دعم تلك الامتحانات.


وجدير بالذكر ان جامعة أسوان لا تدخر جهدا فى مساعدة الباحثين ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى من التقدم العلمى والبحثى وأيضًا التكنولوجى وتقديم كافة التسهيلات والاستعانه بخبرات الاساتذه المتخصصين فى كل مجال.

ووجه عمران بسرعة الانتهاء من اعمال الكنترولات، وظهور النتيجة فى اسرع وقت خاصا ان معظم الامتحانات بالنظام الالكترونى لاول مرة.
بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان
بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان
بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان
بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بأسوان

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