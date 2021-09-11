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برلماني ناعيًا محمود العربي: "كل جنيه كان بيكسبه نصفه بيروح للخير"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
نعى النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، رجل الأعمال محمود العربي الذي وفته المنية الخميس الماضي، قائلًا: "كل جنيه كان بيكسبه كان نصه بيروح للخير، كان رجل قمة في التواضع، رغم امتلاكه قلعة صناعية ضخمة".

وتابع "السلاب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،: "مفيش واحد تعامل معاه إلا وشكر فيه، ويشعر بأنه ابنه أو أحد أقاربه، ربنا يرحمه، كان بيتاجر مع الله"

ولفت إلى أن خبر وفاة "العربي" شكل صدمة كبيرة له، وصور جنازته أثرت فيه كثيرًا، متابعًا: "العمل الصالح أهم من أي أعمال أخرى، السمعة والعمل الصالح هي الورث الحقيقي، نفسي أسيب لولادي نفس الورث بتاع الحاج محمود العربي من ناحية العمل الصالح، والسمعة الطيبة".

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