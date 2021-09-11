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رئيس أمريكي أسبق يندد بالانقسام في الولايات المتحدة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
أ ف ب
قال الرئيس الأمريكي، الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقعت هجمات 11 سبتمبر خلال ولايته في كلمة، اليوم السبت، بمناسبة مرور 20 عامًا على هذه الهجمات، إن الانقسام اليوم يجعله يشعر بـ"القلق" على مستقبل الولايات المتحدة.

وأضاف بوش خلال حفل لإحياء الذكرى في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا حيث سقطت رابع طائرة تم خطفها أنه "في الأسابيع والأشهر التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر كنت فخوراً بقيادة شعب مدهش ومرن وموحّد".

وتابع "عندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا، فإن تلك الأيام تبدو بعيدة عنا". وقال إن "الكثير من سياستنا باتت دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء. وهذا يجعلنا قلقين بشأن بلدنا ومستقبلنا معاً".

وقُتل 40 شخصاً بالإضافة الى 4 خاطفين عندما تحطمت طائرة الرحلة الرقم 93 التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" خلال توجهها من نيوارك إلى سان فرانسيسكو في شانكسفيل.

وتصدى الركاب للخاطفين ومنعوهم من قيادة الطائرة نحو الهدف المقصود الذي يعتقد أنه كان مبنى الكونغرس في واشنطن.

كما أشارت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في خطابها في شانكسفيل إلى حالة الاستقطاب الحاد في أمريكا من خلال إشادتها باجتماع ركاب الرحلة 93 في دقائق "وفي أصعب الظروف" للعمل معاً في محاولتهم لاستعادة السيطرة على الطائرة.

وقالت، "بعد اليوم آمل وأصلي...من أجل أن نحترم وحدتهم عبر تعزيز أواصرنا المشتركة".

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