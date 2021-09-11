18 لاعبًا فى القائمة الأولى لأبوقير للأسمدة



أنهى المسئولون بنادى أبوقير للأسمدة إجراءات قيد 18 لاعباً فى القائمة الأولى باتحاد الكرة استعداداً لخوض مباريات الموسم الجديد ضمن مجموعة بحرى بالقسم الثانى .



وضمت القائمة كلا من: محمد طلعت ، كيرفالا ، محمود السيد ، أحمد محمد عبد الرحمن ، علاء شعبان ، محمد عبد الله ، إسلام نبيل ، أحمد حسنى ، يايا كونيه ، على عزت ، نصر رمضان ، عادل يحيى ، عبد الرحمن شريف ، أحمد على ، علاء مصطفى ، يوسف حمدى ، محمد صبحى ، مهاب طارق.



ويتكون الجهاز الفنى من : أحمد الكاس مدير فنى ، لواء عبد الجليل إمام مدير الكرة ، يسرى عز مدرب ، رفعت محمد مدرب مساعد ، ابراهيم فرج مدرب حراس المرمى ، وليد سليمان مخطط أحمال ، د/ أسامه سلامه أخصائي إصابات وتأهيل ، محمد وليد علاج طبيعى .