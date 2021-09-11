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خالد الجندى: البعض يتصور شرف بنته فى غشاء البكارة فقط

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:32 م
داليا الحسين

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة احترام الأحكام الفقهية والشرعية، موضحا أن فتوى غشاء البكارة صادرة من دار الإفتاء المصرية، وتحدثت عن أحكامها بكل تفاصيلها.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الفتوى قوبلت بالهجوم من القطيع، يقولك دى دعوة لنشر الفاحشة، تصور ناس مش واثقين من بناتهم وتصورين ان غشاء البكارة يضمن ان بنته شريفة، هو مش عاوز الأخلاق والتربية والدين الضمان لشرف بنته، قولنا والله مفيش حاجة فى الشريعة تربط ما بين العفة والغشاء، والله الكلام ده موجود فى الفقه، تلاقى واحد يقولك يا اخا الاسلام دى دعوة الفاحشة والزنا يا كذابين اقروا عشان تفقهموا".

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