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مشيرة خطاب عن إستراتيجية حقوق الإنسان: يوم عظيم نحو بناء أسس الجمهورية الجديدة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، بالإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان والذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة "يوم عظيم نحو بناء أسس الجمهورية الجديدة".

وأضافت "مشيرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "معروف عن الرئيس السيسي أنه لما يمسك حاجة يديرها بإحكام من حيث سرعة التنفيذ".

وتابعت "سعيدة إني أشوف هذا التطمين لإنجاز حقوق الإنسان في مصر، والدولة هي المسئولة عن تحقيق حقوق الإنسان وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي".

وأشارت إلى أن جميع الوحدات والأجهزة والسلطات والجمعيات الأهلية تقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال إنفاذ تطبيق الدستور وتنفيذ المبادئ التي جاءت في هذه الإستراتيجية بتحقيق التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

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