رسميا.. الحمام المطروحي يضم لاعب الهلال





نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع البرنس المحترف الغاني لاعب الهلال موسم علي سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وأحمد عبد الحليم وكيل اللاعب .



يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، سيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس، ومحمد الجزار لاعب دكرنس.