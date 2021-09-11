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في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. "الناتو" يتعهد بمواصلة الحرب على الإرهاب

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
د ب أ
حيا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، أرواح ضحايا هجمات 11 أسبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وقال، إن الحلف سيواصل مواجهة خطر الإرهاب العالمي.

وذكر "ستولتنبرج" في مراسم أقيمت في مقر الحلف في بروكسل "الحرب ضد الإرهاب ستستمر، وسيواصل الناتو أداء دوره باعتباره المكان الوحيد الذي تلتقي فيه أوروبا وأمريكا الشمالية معاً كل يوم من أجل أمننا المشترك".

وفي الذكرى العشرين للهجمات، رفعت أعلام الحلفاء الثلاثين السبت كعلامة على التحية والتقدير لأرواح 3000 شخص قتلوا في اختطاف أعضاء من تنظيم القاعدة للطائرات وهو أسوأ هجوم منفرد على الأراضي الأمريكية في تاريخ البلاد.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان بدعم من حلفاء الناتو بعد وقت قصير من الهجمات، مما أدى إلى طرد حركة طالبان من السلطة.

واستعادت الحركة الإسلامية المتشددة التي كانت تأوى أعضاء تنظيم القاعدة قبل الإطاحة بها، السلطة في أفغانستان بوتيرة مذهلة الشهر الماضي في ضربة كبيرة لحلف شمال الأطلسي.

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