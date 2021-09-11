"القومي لحقوق الإنسان" يكشف مفاجأة حولة مادة إزدراء الأديان (فيديو)

وصف الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها خطوة تاريخية ونقطة مضيئة في تاريخ مصر، موضحا أنه لأول مرة الحكومة تتعهد باستراتيجية وتعين لجنة عليا لحقوق الإنسان لتقييم التطور الحاصل فيها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القصة ليست إعلان وثيقة فقط ولكنها خطوة تاريخية ولأول مرة الدولة تتعهد بتطبيق استراتيجية في حقوق الإنسان.



وكشف الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ستعيد النظر في مادة ازدراء الأديان.

