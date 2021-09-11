Advertisements

"مكافحة كورونا": المنظومة الطبية قوية وقادرة على مواجهة الموجة الرابعة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في إصابات كورونا، وهذه يعني أن مصر بدأت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح، للوقاية من الإصابة.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تعاملت مع الموجة الأولى والثانية والثالثة بشكل جيد، وهذا يعني أن المنظومة الطبية في مصر قوية وقادرة على موجهة كورونا، ولكن هذا لا يعني عدم الحظر من الإصابة، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة حال الإصابة بأعراض كورونا، معقبًا: " كل ما نبدأ في العلاج بشكل مبكر، كل ما فرصتنا في الشفاء تكون اكبر"

ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يسمى بـ "وصفة" علاج كورونا، والعلاج يكون من خلال تشخيص الإصابة، والحصول على العلاج المناسب من خلال الطبيب المختص، معقبًا: "كل حالة لها علاج مختلف، والعلاج بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى ظهور أعراض ما بعد الإصابة".

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفين مع مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 22 دقيقة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ حوالي 5 ساعات

الأسد يعود إلى عرينه.. أرقام قياسية لـ رونالدو في أول مباراة مع مان يونايتد

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة في انتقال حارس الزمالك إلى فيوتشر

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

الأسد يعود إلى عرينه.. أرقام قياسية لـ رونالدو في أول مباراة مع مان يونايتد

06:59 م

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

05:23 م

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements