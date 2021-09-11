"مكافحة كورونا": المنظومة الطبية قوية وقادرة على مواجهة الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في إصابات كورونا، وهذه يعني أن مصر بدأت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاح، للوقاية من الإصابة.



وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تعاملت مع الموجة الأولى والثانية والثالثة بشكل جيد، وهذا يعني أن المنظومة الطبية في مصر قوية وقادرة على موجهة كورونا، ولكن هذا لا يعني عدم الحظر من الإصابة، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة حال الإصابة بأعراض كورونا، معقبًا: " كل ما نبدأ في العلاج بشكل مبكر، كل ما فرصتنا في الشفاء تكون اكبر"



ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يسمى بـ "وصفة" علاج كورونا، والعلاج يكون من خلال تشخيص الإصابة، والحصول على العلاج المناسب من خلال الطبيب المختص، معقبًا: "كل حالة لها علاج مختلف، والعلاج بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى ظهور أعراض ما بعد الإصابة".

