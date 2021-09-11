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احتجاجات في تركيا ضد لقاحات كورونا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
د ب أ
تجمع مئات الأشخاص، اليوم السبت، في اسطنبول للاحتجاج على تدابير لقاحات فيروس كورونا المستجد، حتى مع تزايد عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين لا يرتدون الأقنعة الواقية في ساحة مال تبة بالمدينة وهم يهتفون بشعارات مثل "سنقاوم التطعيم".

وحمل بعض المتظاهرين العلم التركي ولافتات كتب عليها "لا للفاشية" وذلك في المنطقة التي طوقتها الشرطة. كما لم يتم الالتزام بمسافات التباعد بين الأفراد الموصى بهم لوقف انتشار المرض.

وارتفع العدد اليومى لحالات كورونا فى تركيا إلى أكثر من 23 ألفاً السبت، وهو أعلى معدل له منذ 6 مايو، وفقاً للبيانات الحكومية .

وخففت تركيا من تدابير مكافحة الفيروس منذ أوائل الصيف.

ويشار إلى أن التطعيم غير إلزامي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة. غير أن الحكومة شددت أحيراً القواعد الخاصة بغير الملقحين.

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