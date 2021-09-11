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رئيس البرلمان العربي يشيد بإطلاق السيسي للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أنها تمثل خطوة نوعية وإنجاز جديد من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا الى أن هذا يشير لإرادة القيادة السياسية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية في إعداد هذه الإستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقي والمتميز، والإصرار على أن تكون إستراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية.

وشدد "العسومي" على اهتمام البرلمان العربي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لعمل البرلمان العربي في هذا المجال.

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البرلمان العربي

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