الفيفا يحسم أزمة نجوم البريميرليج في التوقف الدولي





حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أزمة اللاعبين الدوليين في بطولة الدوري الإنجليزي الذين لم ينضموا إلى منتخباتهم في التوقف الدولي الأخير بالإضافة إلى إشارات إيجابية حول عدم تكرار هذه المشكلة في المباريات الدولية المقبلة في أكتوبر المقبل.





وفي الأيام الماضية، أوقف الفيفا اللاعبين المتخلفين عن السفر في الأجندة الدولية الأخيرة لمدة 5 أيام في وقت سابق وبالتالي كان هذا سيحرمهم من المشاركة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.





ولكن تراجع الفيفا عن قراره وأكد أن اللاعبين سيشاركون بشكل طبيعي هذا الأسبوع في البريميرليج.





وقال الفيفا في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت: "اتخذت اتحادات البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراجواي بالتشاور الوثيق مع الفيفا قرارًا بسحب شكواهم ضد اللاعبين المقيمين والملتزمين باللعب في إنجلترا والذين لم يفرج عنهم في المباريات الدولية الأخيرة".





وأضاف: "جاء ذلك بناءً على الإشارات الإيجابية والحوار البناء الذي تلقاه الفيفا من حكومة المملكة المتحدة تجاه المباريات الدولية المقبلة في أكتوبر مع الاعتراف بأن اللاعبين لا يتحكمون في الموقف والقيود الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا".





وتابع: "في 8 سبتمبر 2021، أرسل رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإنجليزي المؤقت ورئيس رابطة البريميرليج رسالة مشتركة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة".



