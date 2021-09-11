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كريم أبو زيد : ظهورى متميز ولكنه مفاجأة من نار فى"أجازه مفتوحة" بتوقيع محمد حماقى

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
أعرب النجم كريم أبو زيد، عن ظهوره المتميز والذى سيكون بمثابة مفاجأة من نار، خلال أحداث مسلسل "أجازه مفتوحة" للنجم شريف منير، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية بدايتًا من اليوم الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 مساءًا، كما يعرض على منصة WATCH IT أيضًا.

وأكد كريم، بأن كواليس هذا المسلسل أحاطها الروح الطيبة والألفة بين كاست العمل ككل، لما لها من محتوى إيجابى تحت توقيع المخرج محمد عبد الرحمن حماقى، الذى جعل البهجه والسعادة والإخوه طوال ساعات التصوير لهذه الكوكبة من النجوم وغيرها.

وكشف كريم، بأن سبب موافقتة على هذا الدور عده محاور ومعايير فنيه جعلته لم يتردد بالموافقة على الفور،الا وهما المشاركه مع المنتجه المبدعه مها سليم الذى يعتبرها بمثابة صاحبه البصمة الفعلية فى الأجندة التاريخية للإنتاج الفنى فى مصر والوطن العربى ومازال عطائها مستمر بل تتناول كل ما هو جديد لطرحه على الشاشة الذهبية والفضية، بالإضافة، إلى التعامل مع نجوم هذا العمل الذين يحملون مكانه الأصدقاء الأعزاء والقريبين إلى قلبه وفى مقدمتهم النجم، شريف منير ولقاء الخميسى وآخرين وأخيرًا الإشراف والقيادة للمتألق والمبهر دائمًا وابدًا المخرج محمد عبد الرحمن حماقى.

وجدير بالذكر بأن مسلسل "إجازة مفتوحة" هو من نوعية الأعمال التى تنتمى الـ40 حلقة، وهو ظهور متميز وخاص للنجم كريم أبو زيد، ويشارك فى بطولة هذا العمل نخبه من النجوم أبرزهم، النجم شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وشركة سليميديا ايجيبت للمنتجة مها سليم ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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