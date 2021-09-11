الداخلية توفر المستلزمات المدرسية من خلال مبادرة كلنا واحد بالمنصورة (صور)

انطلقت اليوم السبت، مبادرة المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» التي اطلقتها وزارة الداخلية بمحافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

من جانبه تابع رئيس حى غرب المنصورة اللواء صبري محمد عبده، فعاليات المبادرة بالسرادق المقام بمنطقة شارع الجيش، أمام استاد المنصورة الرياضي.وأعرب رئيس حى غرب المنصورة عن سعادتة البالغة بالمبادرة لما توفرة من مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديدوصرحت الداخلية في بيان اليوم السبت: «إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية،وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك فى أطار سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرصا" من وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.