25 لاعب في قائمة اسوان استعدادا للقسم الثاني

استقر الجهاز الفني لفريق نادي أسوان بقيادة احمد مصطفى "بيبو" على قيد 25 لاعب في القائمة الاولى لفريق الدرجة الأولى استعدادا لمنافسات دوري القسم الثاني بالمجموعة الاولى .





وجاءت قائمة اسوان على النحوالتالي :

طلعت الجبلاوى، خالد وليد، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، محمد جابر، عبد العزيز موسى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد الألفى، السيد فريد، الحسينى سمير، محمد العشرى، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، محمد أسامة، إيمانويل إيجيبتور، أحمد دحروج، عمر محمد مصطفى، عمرو رضا، يوسف العوامى، عمرو مصطفى، عمر الداخلى، سعيد كانتى، محمد إبراهيم حمو،أحمد عيد بلية





ويواصل الفريق الاسواني تدريباته بمعسكر الفريق بالقاهرة الذي يستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، قبل العودة لأسوان والاستعداد لانطلاق منافسات القسم الثاني