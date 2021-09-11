Advertisements

25 لاعب في قائمة اسوان استعدادا للقسم الثاني

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
استقر الجهاز الفني لفريق نادي أسوان بقيادة احمد مصطفى "بيبو" على قيد 25 لاعب في القائمة الاولى لفريق الدرجة الأولى استعدادا لمنافسات دوري القسم الثاني بالمجموعة الاولى .


وجاءت قائمة اسوان على النحوالتالي :
طلعت الجبلاوى، خالد وليد، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، محمد جابر، عبد العزيز موسى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد الألفى، السيد فريد، الحسينى سمير، محمد العشرى، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، محمد أسامة، إيمانويل إيجيبتور، أحمد دحروج، عمر محمد مصطفى، عمرو رضا، يوسف العوامى، عمرو مصطفى، عمر الداخلى، سعيد كانتى، محمد إبراهيم حمو،أحمد عيد بلية


ويواصل الفريق الاسواني تدريباته بمعسكر الفريق بالقاهرة الذي يستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، قبل العودة لأسوان والاستعداد لانطلاق منافسات القسم الثاني

أخبار تهمك

فيوتشر إف سي يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ 35 دقيقة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد افتتاح ملعب ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

الأسد يعود إلى عرينه.. أرقام قياسية لـ رونالدو في أول مباراة مع مان يونايتد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تطورات جديدة في انتقال حارس الزمالك إلى فيوتشر

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

08:30 م

فيوتشر إف سي يقترب من ضم ثنائي الأهلي

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements