وكيل "قوى النواب" تثمن قرار السيسي بإعتبار 2022 عامًا للمجتمع المدني

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتبار العام القادم (عام المجتمع المدني) مؤكدة أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان.



وقالت"درويش" فى تصريح لبوابة "الفجر" إنه ردًا علي كافة الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير حقيقة التى تعمل عليها بعض العناصر التى تفتقد النزاهة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى الأولى فى تاريخ الدولة المصرية والتى تتضمن قضايا ومؤشرات تمتع المواطنين بحقوقهم وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون.



وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصر قد أعلنت في استراتيجيتها الوطنية 2030 وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولكافة الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التى صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعيتها الوطنية.