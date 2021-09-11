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آخر التطورات في انتقالات اللاعبين في الدوري المصري (محدث باستمرار)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:47 م
الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز
علي نبوي
تسعى الأندية المصرية إلى تعزيز صفوفها خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من خلال إبرام عددًا من الصفقات قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويرصد الفجر الرياضي يوميًا آخر المستجدات في ميركاتو الأندية المصرية التي تستعد لانطلاق الدوري الممتاز :- 

الأهلي
تعاقد الأهلي مع 5 صفقات وهي :- كريم فؤاد – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو – حسام حسن – مصطفى البدري

الزمالك 
ضم الزمالك الثنائي :- عمر كمال عبد الواحد – محمود شبانة

بيراميدز
أعلن النادي التعاقد رسميًا مع كلًا من :-  فخر الدين بن يوسف – عبد الله مجدي

سموحة
ضم النادي السكندري الصفقات التالية :- أحمد عيد – أحمد رمضان بيكهام – فهد جمعة – مصطفى الخواجة – اليلا سيلا – عمار شرف الدين – داسافا – عبد الرحمن عامر

المصري البورسعيدي
أبرم النادي البورسعيدي عددًا من الصفقات وهي :- أحمد علاء – أحمد الشيخ – عمرو مرعي – إسلام جمال – أسامة الجزار – محمد بلح

إنبي 
ضم الفريق البترولي كلًا من :- أحمد جمعة – عمر عدلي – حسام عرفات

الاتحاد السكندري 
يعتبر الاتحاد السكندري واحدًا من أكثر الأندية التي نجحت في تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين وهم :- 
أحمد يحيى – محمد عبد السلام – مصطفى محمود "عفروتو" – محمد عبد السلام – سعيدو سيمبوري – أحمد عادل ميسي – ساليفو مورو – نادر رمضان – بنجامين بواتنج

طلائع الجيش
ضم طلائع الجيش كلًا من :- محمد علي جويني – عبد الرحمن شيكا – ميدو جابر – بلال يحيى – كاسينجو كازادي – محمد الصباحي – كريم عُمير

المقاولون العرب
تعاقد فريق ذئاب الجبل مع كلًا من :- مامادو نياس – عماد فتحي – حسام حسن

سيراميكا كليوباترا
أنهى نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسميًا مع :- باسم مرسي قادمًا من مصر المقاصة

مصر المقاصة
لم يبرم النادي الفيومي أي صفقة حتى الآن بل غادر عددًا من اللاعبين النادي صوب أندية آخرى.

الجونة
تعاقد النادي الساحلي مع :- كريم طارق – شميلس بيكلي – محمد رزق – عمرو طارق

الإسماعيلي
نجح النادي الإسماعيلي في ضم كلًا من :- أحمد عادل عبد المنعم – باولن فوافي – عصام صبحي 

غزل المحلة
ضم المحلة كلًا من :- إبراهيما كونيه – وليد مصطفى – أحمد عبد الهادي 

البنك الأهلي 
ميركاتو البنك الأهلي كان مميزًا حيث تعاقد الفريق مع كلًا من :- كريم بامبو –  أسامة فيصل - إسحاق يعقوبو – أحمد سعيد – محمد هلال – محمد فتحي – أحمد ياسين 

فاركو 
يعتبر نادي فاركو من أكثر الأندية التي نجحت في التعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي وهم :-  رزقي حمدون – محمد فؤاد – كينجسلي سوكاري – محمود عماد – عبد الله بكري – محمود حمادة – أحمد مودي – رامي صبري – علاء سلامة – أحمد صغيري – مصطفى حمادة.

فيوتشر إف سي 
يعتبر واحدًا من الأندية التي أبرمت عددًا من الصفقات وهي :- محمود رزق – مصطفى البدري – محمد فاروق – غنام محمد – محمود شعبان – أحمد عاطف – محمود مرعي – محمود حمدي

الشرقية للدخان
تعاقد نادي الشرقية للدخان مع :-  صلاح عاشور – أحمد متعب

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