"بعد مرور 20 عامًا".. ناسا تنشر صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم، صور قد التقطها أحد روادها من الفضاء للهجمات خلال 11 سبتمبر وطالت برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الوكالة فى تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إن "رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية فى عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء".

وتظهر الصورة الفضائية مشهد الدخان الكثيف الذى نجم عن الهجوم على البرجين فى نيويورك.

وتمثل هجمات 11 سبتمبر 2001، أكبر عملية إرهابية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة"، اختطفت عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى برجى مركز التجارة العالمى فى مدينة نيويورك الأمريكية ومقر البنتاغون، ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أثير فى الولايات المتحدة جدل كبير حول المعلومات التى امتلكتها سلطات البلاد بشأن الهجمات المحتملة وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع تنفيذ مثل هذه العملية.

وفى مطلع أغسطس الماضى وقع مئات من أسر ضحايا الهجمات خطابا يطلبون فيه من الرئيس الأمريكى الإفراج عن الوثائق التى يرون أنها تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين، بينما نفت الحكومة السعودية صلتها بالعملية.

