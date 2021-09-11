برلمانية: ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة

أشادت النائبة هند رشاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل.

واستشهدت عضو لجنة حقوق الإنسان بحديث الرئيس الذي قال فيه: "يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد.. وأن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه.. إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني".





وتابعت: "احترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر"، مؤكدة أن جميع الأديان سماوية ويجب على كل فرد منا تقبل الآخر لأن الجميع يوحد بالله عز وجل.

وأشارت "رشاد" في تصريح خاص لـ"الفجر" إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية، والسعي دائما إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، منذ توليه الحكم، فهو يعمل على تمكين المرأة والشباب وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن المصري البسيط وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم المواطن الاكثر احتياجا في المقام الأول حتى يتمتع بحقوقه الأساسية في الحياة، مما يضمن جودة حياة أفضل للشعب المصري، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطويرالعشوائيات، والمشروعات التنموية التى تؤدي لتغير حياة المواطن بشكل جذري.