النائب محمد عبدالعزيز: لا يوجد دولة في العالم مثالية في تطبيق حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تحديد جدول زمني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعني وجود توجه واضح لتحقيق إنجاز محدد.



وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال 5 سنوات يعني أنها استراتيجية متوسطة الأجل، وسنرى آثارها خلال هذه المدة، وسيتم وضع المرحلة الثانية للاستراتيجية في 2026 لمدة 5 سنوات أخرى.



وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يوجد دولة في العالم مثالية في حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر تفتح المسار لوجود برنامج محدد لملف حقوق الإنسان.

