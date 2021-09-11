Advertisements

النائب محمد عبدالعزيز: لا يوجد دولة في العالم مثالية في تطبيق حقوق الإنسان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تحديد جدول زمني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعني وجود توجه واضح لتحقيق إنجاز محدد.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال 5 سنوات يعني أنها استراتيجية متوسطة الأجل، وسنرى آثارها خلال هذه المدة، وسيتم وضع المرحلة الثانية للاستراتيجية في 2026 لمدة 5 سنوات أخرى.

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يوجد دولة في العالم مثالية في حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر تفتح المسار لوجود برنامج محدد لملف حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية

مصر حقوق الانسان السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

فيوتشر إف سي يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأسد يعود إلى عرينه.. أرقام قياسية لـ رونالدو في أول مباراة مع مان يونايتد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في انتقال حارس الزمالك إلى فيوتشر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد افتتاح ملعب ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"حقوق الإنسان" بالبرلمان لمفوضية الأمم المتحدة: نرفض التدخل السافر والوصايا على مؤسساتنا الوطنية

"عابد": استجابة الحكومة لإنشاء مقر جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتصار للنظام المصري

برلمانية تطالب بتشكيل وزارة لحقوق الإنسان في مصر

"العليا الدائمة لحقوق الإنسان" تعقد إجتماعا مع حقوق الإنسان بالبرلمان

وزير العدل: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليس نهاية المطاف

برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

09:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements