فيوتشر إف سي يقترب من ضم ثنائي الأهلي

بات الثنائي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الانتقال لنادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة لمدة موسم.





وأبدى الثنائي موافقتهما على الانتقال لفيوتشر بعد الاتصالات التي أجراها علي ماهر المدير الفني للفريق معهما خلال الساعات القليلة الماضية.





ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل رغبة الثنائي بالحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية في الموسم المقبل بعدما خرجا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني.





وأبرم فيوتشر عددًا من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث ضم كلا من محمود حمدي ومحمد فاروق ومصطفى البدري وغنام محمد ومحمود مرعي وأحمد عاطف.