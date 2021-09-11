أحمد موسي يحذر المواطنين: خلوا بالكوا من اللي جاي



وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"،المذاع على قناة صدى البلد، أن من تلطخت يده بالدماء فإن مكانه الجديد السجن، ولا يمكن الحديث والتفاوض معه، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنخر في الدولة المصرية لمدة 90 عاما.



وتابع أن الشعب المغربي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرا، وتلك الجماعة لا مكان لها في مصر أو

العالم العربي.



وحذر الإعلامي المواطنين من جماعة الإخوان قائلًا: الإخوان لسه مخلصوش.. الجماعة الإرهابية فى حالة "كمون" وخلوا بالكوا من اللي جاي"، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تعيد تنظيم صفوفها مرة أخرى بشكل أخر، معقبا: "هيغروا طريقتهم تماما.. وبقولكم معلومة مش تحليل".



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يعتبر من يريد فرض إملاءات سياسية واقتصادية معينة على الدولة المصرية بمثابة ديكتاتور.