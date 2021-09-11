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نجم لايبزيج على طاولة برشلونة في الصيف المقبل

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:59 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني بدأ في العمل على الصفقات التي يخطط لإبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت محطة TV3 التلفزيونية الإسبانية أن برشلونة يجهز مبلغ يبلغ قدره 70 مليون يورو  من أجل التعاقد مع الإسباني داني أولمو نجم لايبزيج الألماني.

وأفادت المحطة الإسبانية بأن أولمو تواجد وهو صغير مع النادي الكتالوني قبل أن يخوض تجربة لعدة مواسم في صفوف دينامو زغرب الكرواتي لمع فيها كثيرا وأكمل تألقه مع لايبزيج.

وألمحت المحطة الإسبانية أن أولمو برز في الأسابيع الماضية بشكل أكبر مع المنتخب الإسباني الأول في بطولة اليورو الماضية والمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

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