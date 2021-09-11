سامي الشريف عن دعوة أسامة الأزهري لنبذ التعصب الرياضي: الأزهر يجب أن يكون بعيدًا عن التافهات

علق الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على دعوة الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية لجلسة صلح بين الاهلي والزمالك لنبذ التعصب.



وقال "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،: "لم أكن أتوقع بأن الخبر صحيح في البداية،.... قداسة الأزهر يجب أن تكون بعيدًا عن هذه الأمور التافهة، احنا في دولة مدنية، والمشاكل لا تحل داخل المساجد او الكنائس، هناك محكمة رياضية تفضل حال وجود خلاف ما بين النوادي، أبرأ بالأزهر وشيوخه عن هذا الأمر".



وتابع: "البعض تحدث معي واخبرني بأن الازهر ليس له علاقة عن هذا الأمر، وبأن هذه المبادرة شخصية، وخاصة بالدكتور أسامة الازهري، التافهات تترك لاصحابها، ليست المصاطب مجالًا لحل الخلافات الرياضية"

