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لهذا السبب.. إحالة 77 من العاملين بالمصالح الحكومية في الدقهلية للتحقيق

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إحالة 77 من العاملين بالمستشفيات، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية، المتغيبين عن العمل للتحقيق.

جاء ذلك بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي المنزلة ونبروه وكذا تقرر التحقيق مع مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية خلال جولة المرور الميداني للتفتيش عليها في يومي 3،4 من سبتمبر الجاري.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن مركزي المنزلة ونبروه وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقريرأنه تم إحالة 74من من العاملين والأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية فى قري البصراط والمركز الحضري بالمنزلة وقرية الفروسات وجديدة المنزلة ومستشفى المنزلة العام، وأيضا عدد العاملين بالوحدات الصحية بقري الطيبة ونشا وبهوت بمركز نبروة كما شمل التحقيق 3 من العاملين بنادي الاتحاد الرياضي بمركز المنزلة.

كما تم إحالة مسئولي مراكز الشباب التي وجدت مغلقة بقري مركز نبروه وايضا مسئولي الجمعيات الزراعية التي وجدت مغلقة في قري العامرة وميت خضير والستايتة والمواجد بمركز المنزلة.

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والزراعة بسرعة إجراء التحقيقات في حالات الغياب الواردة بالتقرير وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية أثناء جولة التفتيش والمرور الميداني خلال الفترة المشار إليها.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم

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