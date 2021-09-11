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في ذكري 11 سبتمبر .. أحمد موسى: الإرهابيون اقتحموا الطائرات بالسكاكين

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:02 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش محزنة اليوم في ذكرى تفجير برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، مشيرا إلى أن لديها 42 جهاز معلومات، وجميعها فشلت في اكتشاف أحداث سبتمبر قبل وقوعها.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطائرات الأمريكية التي شاركت في التفجير الإرهابي الأكبر بالولايات المتحدة تم خطفها بأسلحة بيضاء، موضحا: ": الإرهابيون اقتحموا قمرة قيادة الطائرات بالسكاكين".

وتابع الإعلامي أن ما تعرضت له الولايات المتحدة قبل 20 عامًا وارد حدوثه في أي دولة.

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