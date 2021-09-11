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خبيرة: خفض الوزن ممكن مع تناول كافة أنواع الطعام بشروط (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الوجبات السريعة تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية، والزيوت المهدرجة، وهذا يؤدي إلى اكتساب قدر كبير من الدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرجل لديه كتلة عضلية أكبر من المرأة، ولهذا يكون معدل الحرق لديه عالي، ولا يتأثر بشكل كبير بزيادة الوزن مثل المرأة.

وأضافت أن خفض الوزن ممكن من خلال تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، وفي حال عدم القدرة على ضبط النفس، والبعد عن الطعام، من الممكن تناول بعض المواد التي تقلل الشهية.

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