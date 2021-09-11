خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية





قدم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب عرضا رسميا في الفترة الأخيرة لإدارة بيراميدز للتعاقد مع أحمد أيمن منصور في الموسم الجديد.





عرض الزمالك لضم أحمد أيمن منصور





وعرض مسؤولو القلعة البيضاء على بيراميدز، 4 مليون جنيه لضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي الذى يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر.





وكان الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز قد وقع على عقود انضمامه لنادى ميت عقبة فى جلسة عقدها مع حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء.





من جانبه يضغط أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي على إدارة بيراميدز التنفيذية فى الوقت الحالى، لإتمام الصفقة مقابل 6 مليون جنيه لاسيما وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



