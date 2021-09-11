الكاظمي يؤكد أهمية الانتخابات لحل مشكلات العراق.. ومحلل سياسي: ليس لها قيمة

أكد الدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، اليوم السبت، أن حكومته أنجزت جميع متطلبات العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، مشددًا على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لمشكلات العراق، التي يعاني منها المواطنون.





انتخابات لا قيمة لها

ورد على ذلك، الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، بالقول إن ذلك ليس صحيحًا، والانتخابات لا قيمة لها، متسائلًا: "كيف الانتخابات هي الحل والتغيير، فكيف يتم التغيير إذا كانت الميليشيات داخل العراق!".





وتابع الدكتور الوزان، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه لا يمكن أن يشهد العراق أي تغييرًا مع وجود الأذرع المسلحة داخل العراق بجانب الدولة العميقة، مشيرًا إلى أن التغيير لا يمكن أن يحدث أيضًا مع وجود الوجوه نفسها، والتي سيدفع بها إلى الانتخابات.





وجوه ضبابية

ولفت المحلل السياسي العراقي، إلى أن التغيير لن يتم مع وجود الوجوه الضبابية التي تقف خلفها أحزاب وميليشيات، فكيف سيكون التغيير ممكنًا في ظل دولة تعاني مشكلة في السيادة مع وجود ملايين المهجرين في الخارج.



