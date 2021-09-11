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"صناع الخير": أصداء عالمية حول جهود الرئيس السيسي في ملف حقوق الإنسان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن هناك أصداء عالمية حول جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مؤكدًا أن هناك إشادات رسمية بهذه الجهود.

وأضاف "زمزم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي توثيق للجهود وتدشين للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، "كان فيه تأخر في دور المجتمع المدني ومشاكل حصرت دوره في قضية تلقي التمويل الخارجي"، مشيدًا بالإستراتيجية الواضحة لإدماج المجتمع المدني ليكون متكاملًا مع الدولة المصرية.

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