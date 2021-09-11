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بايرن ميونيخ يسحق لايبزيج بالأربعة في الدوري الألماني

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
وكالات
شارك جمال موسيالا كبديل في الشوط الثاني ليحرز هدفا ويصنع هدفا آخر ويقود بايرن ميونيخ لفوز كبير 4-1 على مضيفه لايبزيغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وحصل بايرن على ركلة جزاء في الدقيقة 12 احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد ضد كيفن كامبل، وهز روبرت ليفاندوفسكي الشباك عندما أرسل الحارس بيتر غولاشي في الاتجاه الخاطئ.

وأهدر أنخيلينو فرصة إدراك التعادل لصاحب الأرض عندما أطاح بالكرة خارج الملعب من مدى قريب ثم أبعد الحارس مانويل نوير تسديدة داني أولمو إلى فوق العارضة.

وخرج سيرج غنابري للإصابة ليشارك موسيالا بدلا منه واحتاج اللاعب الألماني الدولي البالغ عمره 18 عاما إلى أكثر من دقيقة بقليل ليحرز الهدف الثاني بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز.

وبعد ذلك بخمس دقائق زادت أوضاع لايبزيج سوءا عندما ألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل ثم جعل ليروي ساني النتيجة 3-صفر عقب تمريرة من موسيالا.

وقلص كونراد لايمر الفارق للايبزيغ في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليشعل حماس الجماهير، لكن بايرن أضاف الهدف الرابع عبر إيريك-ماكسيم تشوبو-موتنغ في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من يوزوا كيميش.

وتقدم بايرن إلى المركز الثاني بعشر نقاط متأخرا بنقطتين عن فولفسبورغ المتصدر بعد أربع جولات.

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