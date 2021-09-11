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الباز: طرح السيسي حول حرية الاعتقاد "جرئ جدًا"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشاد الإعلامي محمد الباز، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أرضية المُصلح، وليس من أرضية المسئول.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" اليوم السبت، أن البعض "اتخض" من حديث الرئيس السيسي حول حرية الاعتقاد، وعندما قال "تُسلم أو لا ايه المشكلة"، لافتا إلى أن طرح الرئيس "جريء جدا".

ولفت إلى أن جماعة الإخوان أخذت تنخر في جسد المجتمع المصري مثل السوس، موضحًا أن الجماعة كانت تعتبر أي حد يعارض فكرها "كافر" وخارج عن الملة.

وتابع: "سنة 1937 كانت جماعة الإخوان بدأت من 9 سنين ومكانتش انتشرت بشكل كبير، وفي هذا العام خرج كتاب للكاتب إسماعيل أدهم بعنوان لماذا أنا ملحد، بعدها بعام واحد خرج كتاب بعنوان لماذا أنا مسلم، وكان الاختلاف وقتها راقي".

وواصل: "جزء من تخلفنا أن كل واحد بيبص في عقيدة اللي جنبه، وما قاله الرئيس اليوم قفزة كبيرة تتجاوز كل ما عرضه مثقفين ومفكرين خلال سنوات كثيرة".

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