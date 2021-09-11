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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني أثلج صدورنا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني "أثلج صدورنا جميعًا وكنا نتمناه منذ فترة ليست بالقليلة".

وأضاف "عبد القوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت إن هذا الإعلان هو رسالة بأن القيادة السياسية عنده قناعة تامة بالدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني في مجال الخدمات أو التنمية أو تغيير المفاهيم.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يضع على عاتق المجتمع المدني ومؤسساته الـ52 ألف جمعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مسئولية كبيرة ستلقى على عائق المجتمع المدني أن يكون له دور مهم في مجال التنمية والخدمات بمفهومها الشامل.

وتابع: "هذا القرار التاريخي استكمال لقرار الرئيس في 2019 عندما انتصر للمجتمع المدني وأعاد القانون للبرلمان، أكثر من ألف و600 جمعية اشتركت في الحوار المجتمعي".

واستطرد: "هذا الإعلان رسالة للعالم كله، أن مصر مهتمة ومعنية بملف حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة غير مسبوقة على مستوى العالم، حيث توفر مياه نظيفة وصرف صحي وتعليم وصحة، وكهرباء ومركز شباب".

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مصر مبادرة الحياة الكريمة حقوق الانسان اخبار مصر

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