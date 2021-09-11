محافظ كفر الشيخ يكشف مستجدات ترميم مسجد البيلي

كشف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل تشكيل لجنة من وزارتي الاوقاف والأثار لإعادة ترميم مسجد البيلي، الذي تم إنشائه من 700 سنة، موضحًا أن المسجد تابع لوزارة الأوقاف في إقامة الشعائر، وتابع لوزارة الاثار في الحفاظ عليه كأثر إسلامي، لافتًا إلى أنه جرى التواصل مع الوزارتي لمحاولة لانقاذ المسجد.



وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وزارتي الأوقاف والأثار شكلوا لجنة لاتخاذ قرار ترميم مسجد البيلي وإعادة تأهيله إلى ما كان عليه في السابق، لافتًا أن المشكلة كانت في الاعتماد المالي، قائلًا: اعتقد أنه جرى حل المشكلة وتوفير التدابير اللازمة من قبل الوزارتين لإعادة ترميم المسجد.



وتابع أنه هناك تواصل مستمر مع وزارتي الأوقاف والأثار منذ عدة أشهر، مؤكدًا أنه جرى إرسال لجان لمعاينة مسجد البيلي للوقوف على قيمة التكلفة للبدأ في ترميم المسجد، مشيرًا إلى أن التكلفة ستتحملها وزارة الأوقاف، وستقوم بعملية الترميم وزارة الأثار.

