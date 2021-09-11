Advertisements

محافظ كفر الشيخ يكشف مستجدات ترميم مسجد البيلي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل تشكيل لجنة من وزارتي الاوقاف والأثار لإعادة ترميم مسجد البيلي، الذي تم إنشائه من 700 سنة، موضحًا أن المسجد تابع لوزارة الأوقاف في إقامة الشعائر، وتابع لوزارة الاثار في الحفاظ عليه كأثر إسلامي، لافتًا إلى أنه جرى التواصل مع الوزارتي لمحاولة لانقاذ المسجد.

وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وزارتي الأوقاف والأثار شكلوا لجنة لاتخاذ قرار ترميم مسجد البيلي وإعادة تأهيله إلى ما كان عليه في السابق، لافتًا أن المشكلة كانت في الاعتماد المالي، قائلًا: اعتقد أنه جرى حل المشكلة وتوفير التدابير اللازمة من قبل الوزارتين لإعادة ترميم المسجد.

وتابع أنه هناك تواصل مستمر مع وزارتي الأوقاف والأثار منذ عدة أشهر، مؤكدًا أنه جرى إرسال لجان لمعاينة مسجد البيلي للوقوف على قيمة التكلفة للبدأ في ترميم المسجد، مشيرًا إلى أن التكلفة ستتحملها وزارة الأوقاف، وستقوم بعملية الترميم وزارة الأثار.

الكلمات المفتاحية

مسجد البيلي محافظ كفر تالشيخ محافظ كفر الشيخ اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

رئيس اليويفا يهاجم فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

حديث موسيماني وحلم المونديال.. 13 رسالة نارية من عمار حمدي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يحسم مصير إسلام جابر مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. الأوقاف والآثار تفتتحان مسجد العباسي في بورسعيد (صور)

اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان جامع العباسي ببورسعيد بعد ترميمه

"تبرعوا لترميم مسجد قايتباي".. الأوقاف تتسول على آثارها الإسلامية

افتتاح مسجد خوند أصلباي الأثري بالفيوم بحضور وزيري الآثار والأوقاف

تعرف على تاريخ "خوند أصلباي"... جامع أم السلطان عمره 500 عام

وزيرا الآثار والأوقاف ومحافظ الفيوم يفتتحون مسجد قايتباي بعد ترميمه (وصور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

10:32 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

09:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements