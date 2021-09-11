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مستشار رئيس الوزراء: لا يصح أن يعمل المجتمع المدني ضد الدولة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن أعداء مصر يحاولون الدخول من أي طريق من ضمنها أن المجتمع المدني في مصر لا يحصل على حقه، وعليه قيود.

وأضاف "محمود" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا رئيس مؤسستين واحدة إعاقة ذهنية وأخرى للتنمية، ولم تقابلني أي عوائق في العمل".

وتابع "الدولة اكتشفت أن 2500 جمعية تعمل ضد الدولة، يجمعوا تبرعات لجماعات متطرفة، لابد أن يتم اتخاذ إجراءات معها"، مؤكدا أن القانون الجديد بعد تعديله ألغى كل القيود وأي جمعية عايزة تشتغل صح هتشتغل صح، بدون قيود".

واستطرد "راجعنا القانون اعترضنا على بعض البنود وكنا نعتقد أنها لن تحذف لكنها حذفت، واستلمنا القانون الجديد.. لا يصح أن يكون هناك مجتمع مدني يعمل ضد الدولة".

ولفت إلى أن أي دولة فيها 3 أعمدة تحمل المجتمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأعداء مصر كانوا يستغلون قضايا المجتمع المدني ضد مصر في الخارج.

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