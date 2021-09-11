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لميس الحديدي: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر أطلقت اليوم أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، والنقاشات التي شهدتها احتفالية إطلاق الاستراتيجية كانت ثرية ومهمة.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، معقبة: "ممكن نطلق كثير من التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة والطفل، لكن دون قناعة حقيقية من قبل المجتمع ".

ولفتت إلى أن المواثيق والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان مهمة، لكن دون ادارك حقيقي من الشارع لن تكون مؤثرة، معقبة: "التشريع مهم والعقوبات عندما ننتهك القانون مهمة، لكن الأهم قبل ذلك إيمان المجتمع بمواثيق حقوق الانسان وتطبيقها بكل ما فيها من تفاصيل".


هذا وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.

ووصف الرئيس إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".

وقال في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".

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