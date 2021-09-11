رئيس اليويفا يهاجم فلورنتينو بيريز

أطلق ألكسندر تشيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تصريحات صحفية ضد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن 12 نادياً أوروبياً كانوا قد أعلنوا إنشاء ما يسمى بطولة دوري السوبر الأوروبي، وقبل أن تنسحب جميع الأندية من بطولة ماعدا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة فلورنتينو بيريز في إنشاء السوبر ليج تأتي من أجل زيادة دخل الأندية وجذب أكبر للمشجعين في جميع أنحاء العالم خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.





وقال تشيفرين في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:" اشتكى فلورنتينو بيريز وقال إن ناديه لا يمكنه البقاء إلا مع السوبر ليج ثم حاول التعاقد مع كيليان مبابي مقابل 180 مليون من باريس سان جيرمان".





واختتم تشيفرين تصريحاته قائلا": لا يهمني إذا رحل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من المضحك أنهم أرادوا إنشاء الدوري الخاص بهم والآن يريدون اللعب في دوري أبطال أوروبا".