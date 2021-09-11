تعرف على فرص مشاركة نجم الأهلي في مباراة السوبر المصري





يبدو أن فرص أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في المشاركة أمام طلائع الجيش بنهائي كأس السوبر المصري أصبحت ضعيفة.





مشاركة أكرم توفيق أمام طلائع الجيش





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش بنهائي بطولة كأس السوبر المصري عن العام الماضي يوم 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية.





وكان أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تعرض خلال معسكر منتخب مصر الأخير لشرخ فى عظمة الوجه حيث يغيب اللاعب عن فترة إعداد فريقه للموسم الجديد.



